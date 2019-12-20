В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -7 градусов

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Фото: Pixabay.com
В ночь на субботу, 21 декабря, в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области днем -3, +2 градуса.
По данным синоптиков, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.
На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, южный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
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