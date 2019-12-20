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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В нижегородском лесу наши пакеты с человеческими ногами. Об этом
В четверг, 19 декабря, жительница Балахны обнаружила пакет с двумя конечностями у лесополосы рядом с улицей Челюскинцев.
Следователи возбудили дело по статье 105 УК («Убийство») и назначили ряд экспертиз, в том числе медико-криминалистическую и генетическую. Личность погибшего устанавливают.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.