В Лесопарке устроят дискотеку с Забавой Путятишной

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В Рязани устроят дискотеку с Забавой Путятишной — одним из символов «Новогодней столицы». Танцы организуют в Лесопарке в воскресенье, 22 декабря.
«Она (Забава Путятишна — прим. ред.) покажет вам, как нужно отдыхать, устроит самый жаркий танцевальный баттл, подарит морозное настроение», — написали в
Для гостей также будут конкурсы.
Начало в 16:00.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.