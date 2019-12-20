В Анапе подросток с насморком умер на приеме у лора

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В Анапе подросток умер на приеме у лора, пишут
6 декабря 13-летний подросток с диагнозом «Синусит» обратился в больницу, где у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Врачи сделали пациенту анестезию и приступили к лечению. В какой-то момент состояние ребенка резко ухудшилось, и его доставили в реанимацию, однако спустя некоторое время он умер.
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 13-летнему пациенту ГБУЗ „Городская больница города Анапа“ (ч.2 ст. 109 УК РФ)», — говорится в релизе.
По данным «НТВ», минздрав Краснодарского края уже провел проверку и заключил, что медицинская помощь, а также реанимационные мероприятия были оказаны в полном объеме в соответствии со стандартами.
«Врача от работы не отстранили, а родители мальчика уверены, что смерть их сына на совести медика», — говорится в сообщении телеканала.
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