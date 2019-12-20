Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

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Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник полиции умер в больнице, передает
В ведомстве также раскрыли личность напавшего на правоохранителей на Лубянке — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Напомним, о стрельбе в центре Москвы
Все три человека, которые устроили вооруженное нападение,
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