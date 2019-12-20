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8:36, 20 декабря 2019 276
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Совет Европы продлил Окскому заповеднику диплом охраняемой территории

Совет Европы продлил Окскому заповеднику диплом охраняемой территории

Комитет министров Совета Европы продлил Окскому заповеднику диплом охраняемой территории до 5 сентября 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Диплом охраняемой территорий Совета Европы (EDPA — Europian diploma of protected areas) — международная награда, которую учредили в 1965 году. Его выдают на пять или десять лет и могут продлить.

«Диплом присуждается природным или измененным человеком территориям исключительного европейского значения за заслуги в области сохранения биологического, геологического и ландшафтного разнообразия», — пояснили в заповеднике.

Окский заповедник впервые получил диплом категории «А» Совета Европы в 1994 году. Его продлевали до 1999, 2004, 2009, 2014 и 2019 годов.

В сентябре 2017 года заповедник с инспекцией посетила комиссар Совета Европы Бланка Рамос Лосада. По результатам этой инспекции диплом вновь продлили.


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