RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Сотрудника ряжского лесничества поймали на мошенничестве. Об этом
Следователи установили, что в феврале инженер по охране и защите леса за 12 тысяч рублей ускорил отведение делянок для вырубки леса по договорам купли-продажи. Он не имел на это права в силу должностных обязанностей. Кроме того, делянки лесничества выделяют бесплатно.
На сотрудника лесничества завели дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани загорелся цех с «Уайт-спиритом», пострадал человек
|
cледующая новость →В ДТП в Путятинском районе погибли два человека, еще семь пострадали
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.