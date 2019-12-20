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11:19, 20 декабря 2019 142
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Сотрудника ряжского лесничества поймали на мошенничестве

Сотрудника ряжского лесничества поймали на мошенничестве

Фото: Pixabay.com

Сотрудника ряжского лесничества поймали на мошенничестве. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

Следователи установили, что в феврале инженер по охране и защите леса за 12 тысяч рублей ускорил отведение делянок для вырубки леса по договорам купли-продажи. Он не имел на это права в силу должностных обязанностей. Кроме того, делянки лесничества выделяют бесплатно.

На сотрудника лесничества завели дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»).


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