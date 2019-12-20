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Синоптики рассказали о погоде в Воронеже на Новый год. Об этом пишет «
В гидрометцентре уточнил, что погода испортится в воскресенье, 29 декабря.
«Сильных морозов не ожидаем, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем будет -1, -3 градуса. 29 декабря выпадет снег. Он покроет землю где-то на два сантиметра. Высока вероятность того, что и в новогоднюю ночь погода не изменится», — рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.
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