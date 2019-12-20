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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанский тубдиспансер отметил вековой юбилей. Торжество прошло в пятницу, 20 декабря, в библиотеке имени Горького.
На празднике присутствовали министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий и председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова.
Лучшим сотрудникам учреждения за успехи в работе и многолетний труд вручили награды губернатора Рязанской области, почетные грамоты и подарки от регионального министерства здравоохранения и облдумы.
«Ваша служба является одной из основных. Насколько я помню, все врачи всегда боятся „пропустить“ туберкулез. Все достижения, которые сейчас радуют пациентов, прошли через судьбы врачей, их здоровье и мужество. Желаем вам всего самого доброго, успехов, удачи, чтобы в ваших семьях все складывалось хорошо, чтобы был профессиональный рост и личное благополучие», — сказала Панфилова.
© RZN.info
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