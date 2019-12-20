Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:57, 20 декабря 2019 411
 0    0

Рязанский тубдиспансер отметил вековой юбилей

Рязанский тубдиспансер отметил вековой юбилей

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанский тубдиспансер отметил вековой юбилей. Торжество прошло в пятницу, 20 декабря, в библиотеке имени Горького.

На празднике присутствовали министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий и председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова.

Лучшим сотрудникам учреждения за успехи в работе и многолетний труд вручили награды губернатора Рязанской области, почетные грамоты и подарки от регионального министерства здравоохранения и облдумы.

«Ваша служба является одной из основных. Насколько я помню, все врачи всегда боятся „пропустить“ туберкулез. Все достижения, которые сейчас радуют пациентов, прошли через судьбы врачей, их здоровье и мужество. Желаем вам всего самого доброго, успехов, удачи, чтобы в ваших семьях все складывалось хорошо, чтобы был профессиональный рост и личное благополучие», — сказала Панфилова.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 974
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 16
18:37, 7 декабря 2019 17 305
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 252
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 108
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 964
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум