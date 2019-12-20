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Фото: Pixabay.com
Рязанских студентов пригласили на зимнюю «Дармарку» — ярмарку обмена подарками. Организаторы предложили молодым людям «освободить пространство от лишнего и подарить вещам вторую жизнь».
«Любая „спасенная“ вещь сокращает количество отходов и избавляет от необходимости производить и покупать новое. Дарите вещам вторую жизнь и вступайте в 2020-й год весело и экологично!» — призывает Наталья Чудовская, координатор квеста «Другая планета», в рамках которого устраивают «Дармарку».
Для участия в новогодней «Дармарке» и получения инструкций нужно зарегистрироваться на
Ярмарки обмена подарками будут проводить до 25 января. По итогам назовут десять лучших команд.
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