Рязанские чиновники устранили найденные Генпрокуратурой нарушения в сфере ЖКХ

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Фото: Pixabay.com
Рязанское правительство рассмотрело представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Его внес заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев,
Представление вынесли из-за нарушений, которые нашли в работе государственной жилищной инспекции Рязанской области, главного управления региональной энергетической комиссии области и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Отмечается, что нарушения касались сферы ЖКХ, а также законов о противодействии коррупции, государственном контроле и надзоре, рассмотрении обращений граждан и об административных правонарушениях. Их устранили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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