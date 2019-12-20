Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:36, 20 декабря 2019 344
 0    0

Рязанские чиновники устранили найденные Генпрокуратурой нарушения в сфере ЖКХ 1

Рязанские чиновники устранили найденные Генпрокуратурой нарушения в сфере ЖКХ

Фото: Pixabay.com

Рязанское правительство рассмотрело представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Его внес заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев, сообщил сайт органа власти.

Представление вынесли из-за нарушений, которые нашли в работе государственной жилищной инспекции Рязанской области, главного управления региональной энергетической комиссии области и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что нарушения касались сферы ЖКХ, а также законов о противодействии коррупции, государственном контроле и надзоре, рассмотрении обращений граждан и об административных правонарушениях. Их устранили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 896
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 243
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 162
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 022
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 927
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум