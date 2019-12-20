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16:11, 20 декабря 2019 730
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Рязанская полиция рассказала об итогах вечернего рейда

Рязанская полиция рассказала об итогах вечернего рейда

В четверг, 19 декабря, рязанская полиция провела масштабные рейды. Об итогах рассказала пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники патрулировали улицы, «места скопления молодежи и иностранных граждан», а также проверили торговые заведения.

Во время рейдов полицейские пресекли два преступления: фиктивную постановку на учет иностранного гражданина и преступление в сфере сбора налогов.

Всего оперативники пресекли 138 административных правонарушений, среди них 14 — миграционного законодательства, 47 — в сфере дорожного движения, 31 нарушение общественного порядка, распитие алкоголя в общественном месте и появление в пьяном виде.

Девять жителей города привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних.

Помимо этого, полиция изъяла 105 литров поддельной «незамерзайки», 68 литров поддельного алкоголя и 30 товаров с признаками контрафакта.

На улицах города также поймали одного пьяного водителя.

Рейды продолжаются.

Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, на площади Ленина массово останавливали водителей. Позже в полиции рассказали о проверке.


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