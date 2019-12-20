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Фото: Pixabay.com
Рязанец обманул пензяка, покупавшего полушубок для дочери. Об этом
В полицию обратился 45-летний горожанин. Его дочь нашла на «Авито» объявление о продаже полушубка за четыре тысячи. Мужчина полностью оплатил товар, но тот так и не доставили из Рязани.
Полицейские проводят проверку по факту мошенничества.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.