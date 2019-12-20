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Рязанцы начали собирать подарки детям-сиротам. Региональную акцию «Подари детям праздник!» проводят до 29 декабря.
В торговых центрах ставят елки, которые украшают письмами детей-сирот. Все желающие могут открыть конверт и исполнить мечту ребенка.
В акции в этом году участвуют курсанты Академии ФСИН, студенты РГУ имени Есенина, РязГМУ имени Павлова и городского центра поддержки добровольчества. Они собирают подарки, которые затем отправят в Рязанский Дом ребенка, Елатомскую, Костинскую, Мосоловскую, Чапаевскую, Шацкую и Рязанскую школы-интернаты.
Фото пресс-службы Академии ФСИН
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