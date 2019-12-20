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Рязанцев пригласили на уборку возле старинной усадьбы в центре города, сообщили в группе «
Уборка пройдет 22 декабря у усадьбы 19-го века Петра Попова на улице Салтыкова-Щедрина.
«За резными домами раскинулся яблоневый сад, сегодня захламленный и зарастающий американским кленом. Мы уберем мусор и выпилим сорную растительность», — говорится в сообщении.
Горожанам также предложат экскурсию, которую проведет 89-летний Анатолий Турбин.
Начало в 11:00 у дома №21. С собой можно взять с собой топор, ножовку или бензопилу.
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