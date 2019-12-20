Роскачество проверило игристые вина

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Роскачество протестировало игристые вина российского производства среднего ценового сегмента. Результаты опубликованы на
Для оценки специалисты закупили игристые вина из российского винограда в ценовой категории до тысячи рублей.
Эксперты оценили всего 94 образца российских вин, проверяя цвет, аромат и вкус напитков.
Более двух третей исследованных вин получили высокие дегустационные оценки.
По итогам специалисты составили рейтинг, в который попало 131 вино. Туда вошли игристые вина из Крыма, Севастополя и Красодарского края.
Одну из высоких позиций заняли вина Дагестана.
В Роскачестве напомнили при выборе игристого вина обращать внимание на этикетку.
«Если на лицевой части этикетки нет надписи „игристое вино“ или „российское шампанское“, переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть „винный напиток газированный“, в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное — вода и ароматизаторы», — отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.
Он добавил, что в названии могут фигурировать слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)"/ По словам специалиста, это значит, что вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах России.
Полный рейтинг можно посмотреть на
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