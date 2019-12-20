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11:01, 20 декабря 2019 129
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Роскачество проверило игристые вина

Роскачество проверило игристые вина

Роскачество протестировало игристые вина российского производства среднего ценового сегмента. Результаты опубликованы на сайте организации.

Для оценки специалисты закупили игристые вина из российского винограда в ценовой категории до тысячи рублей.

Эксперты оценили всего 94 образца российских вин, проверяя цвет, аромат и вкус напитков.

Более двух третей исследованных вин получили высокие дегустационные оценки.

По итогам специалисты составили рейтинг, в который попало 131 вино. Туда вошли игристые вина из Крыма, Севастополя и Красодарского края.

Одну из высоких позиций заняли вина Дагестана.

В Роскачестве напомнили при выборе игристого вина обращать внимание на этикетку.

«Если на лицевой части этикетки нет надписи „игристое вино“ или „российское шампанское“, переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть „винный напиток газированный“, в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное — вода и ароматизаторы», — отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он добавил, что в названии могут фигурировать слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)"/ По словам специалиста, это значит, что вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах России.

Полный рейтинг можно посмотреть на сайте Роскачества.


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