Появились фото тушения пожара в цехе по розливу «уайт-спирита»

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Региональное ГУ МЧС опубликовало фоторепортаж тушения пожара в цехе по розливу «уайт-спирита». Всего на место происшествия выезжали 37 человек и 14 единиц техники.
Во время тушения
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
После пожара в Рязани
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