Опубликована афиша «Новогодней столицы» на выходные

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В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, рязанцев вновь ждут мероприятия «Новогодней столицы». Афиша опубликована на
Рязанцам рассказали о предстоящих событиях. Помимо этого в афише можно найти информацию о музеях, которые работают всю неделю.
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