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Фото: УМВД по Рязанской области
На улице Горького в аварии с «ГАЗелью» пострадал мужчина. Об этом
ДТП произошло в четверг, 19 декабря, в 17:00 у дома №102. По предварительной информации, 30-летний водитель «ГАЗели» не уступил дорогу и врезался в Kia Rio. За помощью к медикам обратился 43-летний водитель легковой машины.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.