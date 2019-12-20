RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
На окраине Рязани сбили нарушившего правила пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 19 декабря, в 17:05 у дома №№86 на улице Новоряжской. 21-летний житель Рязанской области на «ВАЗ-2115» сбил 34-летнего пешехода. Его госпитализировали.
По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, но не по нему.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Мармакс» рассказал о новом формате для детей в жилом комплексе «Достояние на Чапаева»
|
cледующая новость →На улице Горького в аварии с «ГАЗелью» пострадал мужчина
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.