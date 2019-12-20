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14:11, 20 декабря 2019 394
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельной аварии под Рязанью

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельной аварии под Рязанью

В пресс-службе регионального минздрава рассказали о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Путятинском районе.

Отмечается, что всего пострадали девять человек. Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, один в реанимации.

«В Шиловском ММЦ в настоящий момент находятся три пострадавших из Самары. Четверо граждан Узбекистана получили амбулаторную помощь и были отпущены», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в аварии погибли два человека. Авария произошла в четверг, 20 декабря, на 307-м километре трассы М5 в Путятинском районе.


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