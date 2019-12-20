Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельной аварии под Рязанью

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В пресс-службе регионального минздрава рассказали о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Путятинском районе.
Отмечается, что всего пострадали девять человек. Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, один в реанимации.
«В Шиловском ММЦ в настоящий момент находятся три пострадавших из Самары. Четверо граждан Узбекистана получили амбулаторную помощь и были отпущены», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в аварии
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.