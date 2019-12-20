Мэр Рязани после открытия Дворца торжеств рассказала о своей свадьбе

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Мэр Рязани Елена Сорокина после открытия Дворца торжеств рассказала о своей свадьбе. На странице в Facebook она написала, что во время церемонии «неожиданно разволновалась».
«Вспомнила, как 29 лет назад мы с моим будущим мужем, молодые скромные студенты, зарегистрировали свой брак и сказали „Да!“ друг другу и нашему общему будущему», — рассказала мэр.
Она выразила уверенность, что новый Дворец торжеств станет «свидетелем многих счастливых минут»: в его стенах «рязанские женихи и невесты самых разных возрастов в этих стенах начнут новый совместный путь».
Напомним, Дворец торжеств открыли 19 декабря. На
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