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9:04, 20 декабря 2019 517
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Мэр Рязани после открытия Дворца торжеств рассказала о своей свадьбе

Мэр Рязани после открытия Дворца торжеств рассказала о своей свадьбе

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Мэр Рязани Елена Сорокина после открытия Дворца торжеств рассказала о своей свадьбе. На странице в Facebook она написала, что во время церемонии «неожиданно разволновалась».

«Вспомнила, как 29 лет назад мы с моим будущим мужем, молодые скромные студенты, зарегистрировали свой брак и сказали „Да!“ друг другу и нашему общему будущему», — рассказала мэр.

Она выразила уверенность, что новый Дворец торжеств станет «свидетелем многих счастливых минут»: в его стенах «рязанские женихи и невесты самых разных возрастов в этих стенах начнут новый совместный путь».

Напомним, Дворец торжеств открыли 19 декабря. На регистрации первой пары был губернатор Николай Любимов.


© RZN.info

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