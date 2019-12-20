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10:18, 20 декабря 2019 235

«Мармакс» рассказал о новом формате для детей в жилом комплексе «Достояние на Чапаева»

«Мармакс» рассказал о новом формате для детей в жилом комплексе «Достояние на Чапаева»

Девелопер «Мармакс» рассказал о новом формате для детей в жилом комплексе «Достояние на Чапаева» — детская игровая комната.

«Для жителей комплекса мы спроектировали детскую игровую комнату, в которой можно провести время так, как хочет ваш ребенок. Здесь будет можно играть в настольные игры с друзьями, прийти и поиграть со своими игрушками, посмотреть мультфильмы, почитать книги или позаниматься творчеством, — сообщили в пресс-центре. — В помещении предусмотрена раковина — можно помыть руки, умыться, а также помыть кисти для рисования».

Детская игровая комната будет обслуживаться управляющей компанией премиум-класса.

«Управляющая компания гарантирует своевременную уборку помещения, а также осуществляет контроль доступа на территорию комплекса — зайти в игровую комнату снаружи нельзя. Вам не придется беспокоиться за ребенка», — отметили в «Мармакс».

Такое пространство является новым решением для жилых комплексов в нашем городе, добавили в компании.

«Игровая комната может использоваться также как место для проведения праздников, например, дня рождения. Комната удобна тем, что независимо от погодных условий у вашего ребенка всегда будет пространство для увлекательного досуга. Детская игровая комната будет доступна только для жителей комплекса», — рассказали представители компании.

«Достояние на Чапаева» — малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса в историческом центре города с уникальными концепциями для жизни.

Подробнее о жилом комплексе «Достояние на Чапаева» и его преимуществах можно узнать по телефону 500-005.


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