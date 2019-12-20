Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 21-22 декабря

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В рязанских театрах стартуют показы новогодних спектаклей. Театр кукол предлагает зрителям спектакль «
В театре драмы зрители увидят спектакль «
В музыкальном театре новогодняя премьера носит название «
На Лыбедском бульваре 21 декабря состоится театрализованное представление «
На улице Почтовой 21 декабря пройдет гастрономический фестиваль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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