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16:19, 20 декабря 2019 336
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 21-22 декабря

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 21-22 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанских театрах стартуют показы новогодних спектаклей. Театр кукол предлагает зрителям спектакль «Были и небылицы Новогодней столицы».

В театре драмы зрители увидят спектакль «Три богатыря» по мотивам русского фольклора, но с новогодним сюжетом.

В музыкальном театре новогодняя премьера носит название «Волшебный посох Деда Мороза».

На Лыбедском бульваре 21 декабря состоится театрализованное представление «НовоГод театра» с участием главных сказочных персонажей Новогодней столицы.

На улице Почтовой 21 декабря пройдет гастрономический фестиваль «ПирожОК-2020».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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