Из-за ремонта коллектора на рязанской улице изменится движение транспорта

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Из-за ремонта коллектора в районе дома №27 по улице Ленинского Комсомола изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Автобусы маршрута №23 на участке пути между остановками «Музучилище» и «улица 5-я Линия» следуют по улицам Пушкина, Татарская, 4-я линия в прямом и обратном направлении.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, из-за ремонта
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