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В пятницу, 20 декабря, из-за ремонта коллектора в Рязани перекрыли часть улицы Ленинского Комсомола. Об этом
Специалисты начали ремонтировать канализационный коллектор в районе дома №27. Из-за этого до 23:00 нельзя будет проехать на участке от пересечения с улицей 2-я Линия до пересечения с улицей Пушкина.
Место работ огородили. Там повесили дорожные знаки.
Отмечается, что горожанам воду не отключили.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.