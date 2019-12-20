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Фото: Pixabay.com
Гражданин Узбекистана пытался дать взятку рязанскому участковому. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
33-летний иностранец нарушил режим пребывания на территории России. Он пытался дать полицейскому 12 тысяч рублей, чтобы тот не оформлял протокол. Участковый сообщил о взятке.
Деньги изъяли.
Гражданина Узбекистана привлекут к ответственности по статье 291.2 УК («Мелкое взятничество») и статье 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда и режима пребывания иностранного гражданина на территории России»).
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