ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

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Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Об этом пишут «
В сообщении отметили, что тест предложат даже тем водителям, у которых нет внешних признаков опьянения.
Проверки проведут с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.
С помощью тестов можно будет пройти не само освидетельствование, а предварительную проверку. Водители смогу отказаться от исследования без последствий.
Как рассказали изданию в ведомстве, экспресс-тесты помогут при «неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения».
На данный момент автоинспекторы ориентируются на запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение кожи или неадекватное поведение.
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