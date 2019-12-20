Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января

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С января 2020 года машины среднего ценового сегмента подорожают на 35-100 тысяч рублей. Об этом передает
Собеседники агентства отметили, что ценники пересмотрят Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac.
«Чудес не будет — машины будут дороже», — сказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.
Дилеры и производители назвали основной причиной подорожания индексацию утилизационного сбора.
С 2020 года для новых «малолитражек» объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.
Ранее «Автостат» подсчитал для РИА Новости, что средняя цена новой легковушки в России с конца 2014 года по ноябрь 2019 года выросла на 78% - до 1,54 миллиона рублей.
Как предположили в агентстве, исходя из этого, цена новой «легковушки» вырастет на 77 тысяч.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.