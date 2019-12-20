Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:33, 20 декабря 2019 327
 0    0

Бывший мэр проиграл рязанской администрации апелляцию по возврату 20 миллионов долга

Бывший мэр проиграл рязанской администрации апелляцию по возврату 20 миллионов долга

Бывший мэр Олег Шишов проиграл рязанской администрации апелляцию по возврату 20 миллионов долга. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил Арбитражный суд.

Напомним, Шишова обязали вернуть администрации долг в 20 миллионов за аренду полигона ТБО на окраине Рязани.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Наш бюджет — миллион рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 974
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 16
18:37, 7 декабря 2019 17 305
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 252
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 107
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 964
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум