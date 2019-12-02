Житель Путятинского района нашел тайник с ключом и украл у односельчанина пилу

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Фото: Pixabay.com
Житель Путятинского района нашел тайник с ключом и украл у односельчанина бензопилу. Об этом сообщило издательство «
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