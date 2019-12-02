За выходные на рязанских ярмарках продали более десяти тонн груш и яблок

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За выходные на рязанских ярмарках продали 10,2 тонны груш и яблок. В субботу, 30 ноября, 220 производителей торговали на 358 местах, сообщил
Всего у них купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 7 декабря в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.