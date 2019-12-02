За неделю в Рязани заделали ямы на восьми участках

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в Рязани заделали ямы на восьми участках, сообщил
Общая площадь ремонта составила порядка 419 квадратных метров.
Работы выполняли на улицах Магистральная, Ломоносова, Березовая, Сережина Гора, Советской Армии, Дягилевская, проезд Бабушкина, поселок Карцево.
Всего с начала года заделали ямы на 199 улицах.
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