Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:55, 2 декабря 2019 256
 0    0

За неделю в Рязани заделали ямы на восьми участках

За неделю в Рязани заделали ямы на восьми участках

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в Рязани заделали ямы на восьми участках, сообщил сайт горадминистрации.

Общая площадь ремонта составила порядка 419 квадратных метров.

Работы выполняли на улицах Магистральная, Ломоносова, Березовая, Сережина Гора, Советской Армии, Дягилевская, проезд Бабушкина, поселок Карцево.

Всего с начала года заделали ямы на 199 улицах.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 7 010
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 4 149
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 307
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 624
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
17:34, 23 ноября 2019 5 036
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум