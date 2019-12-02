Воронежских водителей предупредили о мокром снеге и гололеде

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Фото: Pixabay.com
Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно осторожными из-за резкого ухудшения погоды. Во вторник, 3 декабря, в Воронеже и области ожидается мокрый снег, а дороги превратятся в каток.
Автовладельцам напомнили, что в такую погоду необходимо быть предельно внимательными. Особенно при проезде пешеходных переходов, на мостах, путепроводах, эстакадах и спусках. Кроме того, нельзя использовать летнюю резину — ее необходимо было сменить на зимнюю.
Пешеходов тоже призвали к осторожности и напомнили, что около половины всех ДТП в осенне-зимний период вызваны гололедом и снегопадом.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Позвонить можно по телефонам: 8 (473) 269 60 79 или 8 (473) 269 61 02.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.