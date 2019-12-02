Воронежских супругов осудили за избиение и жестокое обращение с ребенком

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Фото: Pixabay.com
Супругов из города Лиски осудили за избиение и жестокое обращение с ребенком. Об этом
С июня 2017 года по начало июля 2019 года 29-летней мужчина и его 24-летняя жена систематически избивали и «причиняли физические и психические страдания» сыну женщины. Ребенка также запирали дома.
Подсудимого признали виновным по пунктам «г», «е» части 2 статьи 117, пунктам «а», «д» части 2 статьи 127 УК («Истязание, незаконное лишение свободы») и приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Мать ребенка признали виновной по пунктамм «г», «е» части 2 статьи 117, пунктам «а», «д» части 2 статьи 127, статье 156 УК («Истязание, незаконное лишение свободы, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ее приговорили к полутора годам колонии общего режима.
Приговор не вступил в силу.
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