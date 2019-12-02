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Фото: Pixabay.com
Воронежские следователи проверят смерть двухмесячного младенца. Об этом
В пятницу, 29 ноября, в доме на улице Сосновой поселка Сомово женщина нашла мертвым двухмесячного сына. По предварительным данным, младенец скончался из-за заболевания.
Следователи назначили экспертизы, они опрашивают мать и медицинских работников, а также исследуются жилищно-бытовые условия.
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