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13:22, 2 декабря 2019 85
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Воронежец погасил долг по алиментам после запрета на выезд из России

Воронежец погасил долг по алиментам после запрета на выезд из России

Житель Воронежа, задолжавший 130 тысяч рублей по алиментам, погасил задолженность после того, как ему запретили выезжать за пределы России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

23-летний мужчина не платил алименты на содержание ребенка бывшей жене. Он неоднократно получал требования приставов погасить задолженность, а также требования явиться в районный отдел УФССП, чтобы предоставить информацию о месте работы. Мужчина игнорировал корреспонденцию и не выходил на связь с приставом.

В отношении мужчины избрали меру о запрете на выезд за пределы России.

На прием к судебному приставу пришел представитель нарушителя, который объяснил, что должник не смог прийти сам, поскольку находится в Москве. Мужчина полностью погасил долг доверителя. Ограничение на выезд отменили.

Фото пресс-службы регионального управления ФССП


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