Воронежец погасил долг по алиментам после запрета на выезд из России

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Житель Воронежа, задолжавший 130 тысяч рублей по алиментам, погасил задолженность после того, как ему запретили выезжать за пределы России. Об этом сообщила
23-летний мужчина не платил алименты на содержание ребенка бывшей жене. Он неоднократно получал требования приставов погасить задолженность, а также требования явиться в районный отдел УФССП, чтобы предоставить информацию о месте работы. Мужчина игнорировал корреспонденцию и не выходил на связь с приставом.
В отношении мужчины избрали меру о запрете на выезд за пределы России.
На прием к судебному приставу пришел представитель нарушителя, который объяснил, что должник не смог прийти сам, поскольку находится в Москве. Мужчина полностью погасил долг доверителя. Ограничение на выезд отменили.
Фото пресс-службы регионального управления ФССП
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.