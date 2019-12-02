В Воронежской области мужчина зарезал знакомого во время застолья

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В городе Лиски Воронежской области задержали 58-летнего местного жителя, который зарезал знакомого во время застолья. Об этом сообщила
Тело 39-летнего мужчины нашли в доме на улице Сеченова города Лиски в пятницу, 29 ноября. На месте задержали 58-летнего местного жителя, который признался в преступлении.
Он пояснил, что вечером в пятницу к нему пришел 39-летний знакомый, с которым они распивали спиртное. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате хозяин дома ударил гостя ножом в грудь. Последний скончался на месте происшествия.
О случившемся в полицию сообщила бывшая жена подозреваемого.
«Согласно предварительным выводам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате проникающего ранения грудной клетки», — отметили в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
По части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.
Фото пресс-службы регионального СУ СКР
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАркадий Фомин обсудил с шиловцами гибель пчел и расширение местного музея
|
cледующая новость →Воронежские следователи проверят смерть двухмесячного младенца
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.