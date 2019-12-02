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13:47, 2 декабря 2019 70
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В Воронежской области мужчина зарезал знакомого во время застолья

В Воронежской области мужчина зарезал знакомого во время застолья

В городе Лиски Воронежской области задержали 58-летнего местного жителя, который зарезал знакомого во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело 39-летнего мужчины нашли в доме на улице Сеченова города Лиски в пятницу, 29 ноября. На месте задержали 58-летнего местного жителя, который признался в преступлении.

Он пояснил, что вечером в пятницу к нему пришел 39-летний знакомый, с которым они распивали спиртное. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате хозяин дома ударил гостя ножом в грудь. Последний скончался на месте происшествия.

О случившемся в полицию сообщила бывшая жена подозреваемого.

«Согласно предварительным выводам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате проникающего ранения грудной клетки», — отметили в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

По части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

Фото пресс-службы регионального СУ СКР


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