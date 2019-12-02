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13:03, 2 декабря 2019 86
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В Воронежской области мужчина поджег гараж старшего брата

В Воронежской области мужчина поджег гараж старшего брата

В ночь на воскресенье, 1 декабря, в Богучаре Воронежской области сгорел гараж. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция установила, что гараж своего старшего брата поджег мужчина из-за «личных неприязненных отношений». Для того, чтобы устроить поджег злоумышленник использовал материал для утепления, которым был оборудован гараж.

Пожар заметил местный житель, проезжающий мимо. Он сообщил о произошедшем в полицию.

По пути к месту пожара сотрудник уголовного розыска встретил 32-летнего жителя села Вервековка, который шел по дороге.

В беседе с полицейскими он отрицал, что устроил поджог, но через некоторое время признался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

За данное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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