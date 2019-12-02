В Спасском районе открыли мост через Оку

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Утром в понедельник, 2 декабря, в Спасском района возобновили движение по наплавному мосту через Оку. Речь идет о переправе у села Троица, сообщила
Мост перекрывали 1 декабря по техническим причинам.
Напомним, переправа у села Фатьяновка
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.