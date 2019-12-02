В Рязанской области закрыли движение по двум мостам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 1 декабря, по техническим причинам перекрыли движение по понтонным мостам через Оку у села Фатьяновка и села Троица в Спасском районе. Об этом сообщила
На месте выставили предупреждающие знаки.
«Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
|
cледующая новость →В ДТП в Дядькове пострадал двухлетний ребенок
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.