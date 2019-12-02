В Рязани за неделю подешевели капуста и молоко

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Фото: Pixabay.com
В Рязани с 26 ноября по 2 декабря подешевели свежая капуста (на 1,5%) и молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 1,4%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
За неделю незначительно увеличились цены на сычужные твердые и мягкие сыры, шлифованный рис, подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничную муку, морковь, свежие огурцы и помидоры, яблоки и картофель.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.