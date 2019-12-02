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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 30 ноября, в Рязани открыли «Агитплощадку». Ее сделали при поддержке комитета ТОС «Самовский»,
«Агитплощадку» устроили на месте, где в советские годы отдыхали сотрудники завода «САМ».
«В 80-е годы здесь была агитплощадка, где проводились мероприятия, и теперь эта замечательная традиция обязательно продолжится. Пусть людям будет здесь удобно, соседи будут добрыми, а отношения — честными и открытыми», — отметила на открытии мэр Елена Сорокина.
Проект отобрали в рамках областной программы местных инициатив в 2018 году. Его второй этап завершили в этом году.
Рабочие заасфальтировали подъезд к «Агитплощадке» и оборудовали парковка, обустроили площадку для стритбола с резиновым покрытием, установили спортивное и детское игровое оборудование, ограждение, а также озеленили территорию.
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