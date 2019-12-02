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Фото: Pixabay.com
В Москве школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «
В полицию в воскресенье, 1 декабря, обратилась мать девушки. По ее словам, в подземном переходе на улице Зацепский Вал двое мужчин ударили школьницу по лицу и отняли дамскую сумочку Valentino за полторы тысячи евро (около ста тысяч рублей).
Злоумышленники также забрали пауэрбанк, наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту «Тройка».
Полиция ищет злоумышленников и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.