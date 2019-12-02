В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

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И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в декабре часть территории России ждет аномально теплая погода, пишет
Он уточнил, что теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.По словам Вильфанда, осадки также распределятся «пятнисто». Их нехватка ожидается в на юге России и на Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и на южном Урале. Избыток снега возможен в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Кроме того, много осадков выпадет на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, а также в Якутии, на Камчатке и на побережье Хабаровского края. «На всех остальной территории страны — около нормы, в частности в Москве», — подытожил Вильфанд.
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