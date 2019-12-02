В день рождения «Единой России» Владимир Нетесов провел прием граждан

В воскресенье, 1 декабря, в день рождения партии «Единая Россия» секретарь реготделения, член президиума Генсовета «Единой России», председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов провел прием граждан.

Были рассмотрены обращения воронежцев по вопросам строительства спортивных объектов, благоустройства городских районов, также обсудили реализацию партпроектов на территории региона.

К лидеру воронежских единороссов обратилась представитель родительского комитета школы №30. Она попросила построить на территории физкультурно-спортивный комплекс, так как в микрорайоне ВАИ практически нет спортсооружений.

Нетесов сообщил, что уже началась работа над формированием бюджета региона на следующий год и пообещал содействие во включении объекта в софинансирование из федерального бюджета.

«Строительство объекта будет осуществлено в 2020 году, — пообещал Нетесов, — Это позволит решить проблему с проведением уроков физической культуры, обеспечить качественный учебно-тренировочный процесс с обучающимися спортшкол, увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями», — пояснил секретарь регионального отделения.

Кроме того, на приеме Нетесов вручил партбилет региональному координатору партийного проекта «Культура малой родины», актеру академического театра драмы имени Кольцова, заслуженному артисту Воронежской области Юрию Смышникову. Также лидер воронежских единороссов обсудил с ним реализацию партпроекта на территории региона.

Смышников поблагодарил партию за поддержку, которую оказывают учреждениям культуры. Он отметил, что благодаря партпроекту в театрах региона появляются новые постановки, над которыми работают ведущие российские режиссеры, реконструируются в районах Дома культуры и досуговые центры, в школах искусств и библиотеках обновляется учебный материал, поставляется современное оборудование.

Подводя итоги, секретарь реготделения отметил, что в этом году в области прошли приемы в региональной и в 39 местных приемных, а так же было организовано порядка 800 площадок, где граждан консультировали депутаты всех уровней, члены Совета Федерации, главы районных центров, мэр, губернатор, правозащитники, представители соцзащиты, Пенсионного Фонда России, других органов власти и общественники.

За неделю за помощью в «Единую Россию» обратились более пяти тысяч жителей.

«Мы стараемся создать все условия для того, чтобы у каждого человека была возможность обратиться за помощью к своему депутату, представителю власти, получить юридическую консультацию и поддержку. Для партии важна обратная связь с населением. Больше всего жителей региона по-прежнему волнуют недостатки в работе жилищно-коммунальной системы, социальная сфера и вопросы здравоохранения. Все обращения, поступившие во время недели приемов, взяты депутатами-единороссами под личный контроль», — пояснил Нетесов.

Он также подчеркнул, что на XIX съезде партии, который прошел 23 ноября в Москве, была представлена новая модель общественных приемных «Единой России».

«Главная задача, которая поставлена и президентом Владимиром Владимировичем Путиным и руководством партии — повышать доступность и качество коммуникаций с избирателями. Общественные приемные в этом контексте имеют ключевое значение. В обновленных общественных приемных, помимо привычной возможности записаться к депутату от „Единой России“, появятся информационные услуги: можно будет узнать о том, что делает партия в конкретном регионе, получить бесплатную правовую помощь. Но главная задача остается прежней — оказание реальной помощи людям и повышение уровня жизни граждан», — отметил Нетесов.