RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Брянской области в реке нашли тела троих детей. Об этом
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в из реки Ипуть в городе Сураже подняли тела школьников 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Видимых повреждений на них не было.
По предварительным данным, дети вышли на неокрепший лед и провалились.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский участковый нарушил закон, покрывая мигрантов
|
cледующая новость →Из-за опиловки деревьев на трех рязанских улицах отключат свет
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.