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11:41, 2 декабря 2019 331

Специалисты «Рязаньэнерго» объяснили порядок присоединения к электросетям садоводческих товариществ

Специалисты «Рязаньэнерго» объяснили порядок присоединения к электросетям садоводческих товариществ

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» разъяснили порядок присоединения к электросетям садоводческих некоммерческих товариществ.

В компании отметили, что технологическое присоединение к электросетям осуществляется в соответствии с правилами, которые регламентируют обязанности как сетевой организации, так и потребителя, а также определяет порядок оказания услуг.

Так, требования правил дают четкую трактовку об определении размера платы за технологическое присоединение членов садоводческих некоммерческих товариществ путем умножения размера платы 550 рублей (с учетом НДС) на количество членов этих объединений. Иной способ расчета платы в отношении садоводческих, огороднических некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) правилами не предусмотрен.

«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре», — подчеркнули в пресс-службе.

Для получения консультации или подачи заявки на технологическое присоединение физические и юридические лица могут обращаться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенный по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, телефон 8 (4912) 20-42-22, а также в районы электрических сетей (РЭС).

Помимо личного обращения в офис обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте «Россети Центр и Приволжье». Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети».


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