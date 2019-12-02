Специалисты «Рязаньэнерго» объяснили порядок присоединения к электросетям садоводческих товариществ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» разъяснили порядок присоединения к электросетям садоводческих некоммерческих товариществ.
В компании отметили, что технологическое присоединение к электросетям осуществляется в соответствии с
Так, требования правил дают четкую трактовку об определении размера платы за технологическое присоединение членов садоводческих некоммерческих товариществ путем умножения размера платы 550 рублей (с учетом НДС) на количество членов этих объединений. Иной способ расчета платы в отношении садоводческих, огороднических некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) правилами не предусмотрен.
«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре», — подчеркнули в пресс-службе.
Для получения консультации или подачи заявки на технологическое присоединение физические и юридические лица могут обращаться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенный по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, телефон
Помимо личного обращения в офис обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» можно воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЯкутск передал символ «Новогодней столицы» Рязани
|
cледующая новость →Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.