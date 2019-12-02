Сотрудник рязанской колонии пытался провести заключенным Wi-Fi, ему вынесли приговор

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Сотрудник ИК-6, расположенной в поселке Стенькино, пытался провести заключенным Wi-Fi. Младшего инспектора задержали в августе 2018 года, пишет издательство «
Известно, что мужчина пообещал помочь купить и передать осужденному роутер. Заключенный перевел сотруднику колонии деньги, тот купил оборудование, а сдачу оставил себе.
Но интернет в ИК так и не провели, роутер у нарушителя изъяли. В отношении инспектора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК, части 1 статьи 291.2 УК.
Мужчина полностью признал свою вину, его оштрафовали на 130 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.