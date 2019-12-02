RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
«Сотрудник банка» украл к скопинца более 300 тысяч рублей. Об этом
50-летнему рабочему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, рассказал, что мошенник пытается украсть деньги с его счета. Скопинец выполнил все указания мужчины, чтобы «обезопасить» сбережения. В итоге он лишился 307 тысяч рублей.
Полиция завела уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»). Злоумышленника ищут. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
«Следует отметить, что злоумышленники неоднократно в течение каждого дня пытаются подобным образом с помощью мобильной связи завладеть чужими деньгами», — обратили внимание в пресс-службе.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоронежец погасил долг по алиментам после запрета на выезд из России
|
cледующая новость →За выходные на рязанских ярмарках продали более десяти тонн груш и яблок
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.